Kedvese maratonokat fut, ezért a zenész is tartani szeretné vele a lépést.

Kocsor Zsolt, művésznevén Kozo közel tizenöt évvel ezelőtt ismerkedett össze jelenlegi kedvesével, Ágicával, akivel nemrégiben újból fellángolt a szerelmük. A zenész 22 évvel fiatalabb párja évekig Amerikában élt, majd három éve hazaköltözött, és újbóli találkozásukkor ismét egymásra találtak. Kozso láthatóan boldogabb, mint valaha, párjával tökéletesen kiegészítik egymást, ugyanis nemcsak a magánéletben, de a munkában is összhangban vannak.

Az Ámokfutók frontembere most a Ripostnak eldicsekedett párja kirobbanó formájáról. Ágica ugyanis futónő, aki a 12. magyarként lefutotta a Tokió, a London, a Chicago, a Berlin, a New York és a Boston maratont is. Az 59 éves énekes elhatározta, hogy ismét formába lendül, amiben persze szerelme is támogatja.

Egérke megállás nélkül edz, futja a maratonokat, mindent megtesz azért, hogy ilyen szexi legyen. Most rajtam a sor, elhatároztam, hogy komoly edzésbe kezdek, és utolérem Ágicát. Mínusz 30 kiló a cél. Korábban az orvosok nyugalomra intettek a két agyvérzésem után, de most eljött az ideje, hogy visszanyerjem a formámat. Mondjuk a zserbóról és a flódniról nem tudok lemondani

– nyilatkozta a lapnak Kozso.