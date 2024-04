Hétfőn derült fény az X-Faktor harmadik férfimentorának kilétére: a ValMar zenekar egyik tagja, Valkusz Milán foglal majd helyet Gáspár Laci és Majoros Péter, azaz Majka mellett a zsűripultban. A 25 éves énekes azt mondja: nagy megtiszteltetés számára ez a munka, ám fel van készülve arra, hogy életkora miatt rengeteg kritikát fog kapni, de igyekszik majd bebizonyítani, hogy az életkor csak egy szám.

„Számomra ez egy kihívás, ugyanakkor hatalmas megtiszteltetés is. Lehetek én az a kicsit fiatal, de azért már érett gyerek, aki miután maga is sokat fejlődött és sok mindenen átment, most másokkal törődik, és átadja a tapasztalatait azoknak, akiknek érdemes. Tudom, hogy minden ilyen jellegű műsornál előkerül az a kritika: 'Jaj, milyen fiatal a zsűri!' Marics Petit is kritizálták ezért. Én azonban azt mondom, ha magam versenyeznék, azt nézném mennyire produktív az az előadó, aki ezt mondta, milyen sikereket könyvelhet el, az elért céljai alapján mérném az embereket, nem a koruk alapján. Mi Petivel elég jól megfejtettük a szakmánk egyik ágát: a popzenét, ami ráadásul az X-Faktorban abszolút releváns tudás.

Megjártunk sok mindent, szerintem többet is tudhatok azoknál, mint akik esetleg idősebbek. Öt év alatt a semmiből jutottunk el a csúcsra, a telt házas Aréna-koncertig. Bele lehet kötni ugyan a koromba, de majd bebizonyítom, hogy nem ez számít!

– jelentette ki a Best magazinnak Valkusz, akinek szavait a Story idézte, és aki említést tett arról is, hogy biztos abban, hogy Mariccsal való barátsága töretlen marad.

„Biztos vagyok benne, hogy a barátságunk töretlen marad. Ez egy tipikus kérdés, hogy két barát hogyan dolgozhat két konkurens csatornánál, de ha ez nekünk nem probléma, akkor másnak se legyen az. Én ezen csak röhögök. A lényeg, hogy mindketten élvezzük, amit csinálunk. Nincs közöttünk versengés, az már rég rossz lenne, ha rivalizálnánk. Szóval szerintem felesleges ilyeneken gondolkodni. Peti egyébként nagyon örült, hogy mentor leszek, annyit kérdezett, mikor fogok forgatni, mert nyilván ezt össze kell hangolni a közös munkáinkkal.”