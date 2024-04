Az utcára menekült az Ázsia Expressz stábja, a műsorvezető elcsukló hangon nyugtatta családját.

Drámai felvételekkel jelentkezett be Instagram követőihez Ördög Nóra: földrengések sora rázta meg Tajvan azon területét, ahol épp az Ázsia Expressz új évadát forgatják. A tévés, mint bejegyzésében írta, kollégáival remélték, hogy mire ők a Fülöp-szigetekről odaérnek, már nem észlelnek földmozgásokat:

„De nem így lett... Tegnap éjjel megtapasztaltuk, milyen az, amikor recsegnek-ropognak a falak... A helyiek óriás rutinnal kezelik a földmozgásokat, de nekünk, magyaroknak ijesztő élmény volt a rengés. Nincs baj, mindenki jól van! Stáb is, versenyzők is! Már csak pár nap, és megyünk haza...” – fogalmazott Ördög, videós anyagában pedig megmutatta, hogyan kaptak az este folyamán többször is vészjelzést telefonjukra, de a szobájában kilengő tárgyakat is rögzítette.

Azért a helyiek is kiszaladtak, gyerekek pizsamában. Réka fent van a szállodában a huszadikon és azt mondta, hogy ő érezte, azt mondta ott para volt

– mesélte a műsorvezető, aki más stábtagokkal együtt rendre az utcára menekült. Egyik alkalommal innen hívta fel családját is:

Igazából az volt az ijesztő, hogy felébredtem rá...Egy kicsit félek. De csak kicsit, mert szerintem itt ez teljesen normális.

– magyarázta, majd utólag bevallotta, sajnálja, hogy elmondta rögtön férjének és kislányának a dolgot, nem akarta őket megijeszteni, csak nem értették, miért van ébren.