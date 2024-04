Az aktuális forduló eredményhirdetésén sem tudott már részt venni.

Le kellett állítani a Next Top Model Hungary forgatását Vidéki Vivien rosszulléte miatt, derült ki a műsor vasárnap este adásba került részéből. A modelljelölt napok óta gyengélkedett, lázas volt, és a szeme is begyulladt, az eredményhirdetésre felsorakozva pedig már nem is bírta tartani magát.

„Szegény Vivi nagyon nincs jó állapotban. Beteg is, szerintem most túl is volt terhelve” – állapította meg Axente Vanessa zsűritag, aki szintén a segítségére sietett a földre ülő lánynak. Végül társai kísérték ki Vidékit a stábhoz, és már nem is tért vissza közéjük.

Lányok, Vivit sajnos kórházba kellett szállítanunk. Infúziót kap, reméljük, hamar jobban lesz. Alapvetően kimerült, túl vagyunk a verseny felén, érthető szerintem, hogy mindannyian nagyon elfáradtatok ebben a küzdelemben, Vivi egy kicsit jobban annál, mint ami még belefér. Bízunk benne, hogy az orvosok segítségével sikerül abba az állapotba visszahozni, hogy folytatni tudja a versenyt

– közölte a rossz hírt a versenyzőkkel Ördög Nóra.