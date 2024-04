Rosszul érintette a menesztés.

Fotó: RTL

Sváby András volt a Viasat3 Adom a napom című műsorának vendége, ahol az egész napját követhették végi a nézők, majd este a stúdióban beszélgetett Geszti Péterrel. Az ATV műsorvezetője arról is beszélt, hogy bár korábban több műfajban is kipróbálta magát, mostanra biztos abban, hogy a magazinműsorokban talált igazán magára. Majd azt is felidézte, mennyire érzékenyen érintette, amikor menesztették a TV2-től.

„Klasszikus módon, papírdobozzal a kezemben távoztam az irodából, és mikor kimentem a TV2 hátsó teherportáján az autómmal, akkor azt éreztem, hogy óriás gombóc van a torkomban meg ég a szemem.

Én nem vagyok különben sírós, van úgy, hogy azt érzem, hogy sírtam, de akkor sem jön kifelé könny, valahogy befelé jönnek a könnyeim általában. Akkor azt gondoltam, hogy ennyi volt, nem akarok többet tévézni. És ezt egy ideig komolyan gondoltam, aztán utána elkezdett hiányozni az egész közeg.

Még egyszer meg akartam mutatni, hogy akárhol – legyen az kis, közepes vagy nagy tévé, vezető- vagy kábelcsatorna – a televízió szintjén ki tudok ugrani nézettségben.” – idézi a 24.hu Sváby Andrást.