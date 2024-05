Különleges eseményen italozott először a topmodell.

50. születésnapjáról mesélt a People magazinnak Tyra Banks, aki tavaly decemberben töltötte be a kerek életévet. Természetesen az ünnepség sem maradt el, Ausztráliában köszöntötték őt családtagjai és barátai.

Anyukám és a legjobb barátom is meglepett engem. Annyira varázslatos volt! Hajóztunk, hidroplánoztunk, a semmi közepén, egy dzsungelben ettünk, most először még alkoholos italt is ittam! Legelőször!