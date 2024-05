Alig két perc, mégis igazi adrenalinbomba a sci-fi első kedvcsinálója!

Fotó: Youtube

Előzetesnek ugyan nem neveznénk, de befutott az első kedvcsináló Francis Ford Coppola álomprojektjéhez, a Megalopolishoz. A rendező a film egy látványos jelenetét tette most közzé, amelyben mindössze a főszereplő, Caesar (Adam Driver) szerepel, amint épp egy felhőkarcolóról vetné magát a mélybe, de szigorúan csak feltételes módban:

A történet megvalósításához Coppolának mélyen a zsebébe kellett nyúlnia, mivel támogató híján az egészet saját maga finanszírozta, ám elhivatottságát jól jelzi, hogy még értékes szőlőültetvényeitől is megvált a Megalopolis büdzsjének javára. A filmnek egyelőre forgalmazója sincsen, ezzel kapcsolatban a május Cannes-i Filmfesztivál jelenthet majd áttörést a rendezőnek, itt premierezik ugyanis a 138 percnyi hosszú sci-fi. A sztori szerint egy disztópikus világban járunk, ahol a beszédes nevű főépítész, Caesar (Driver) és a korrupt polgármester, Cicero (Giancarlo Esposito) feszülnek össze azzal kapcsolatban, hogy építsék újjá a korábban romba dőlt, egyszerre ókori Rómát és New Yorkot is idéző várost.

A produkcióban feltűnik még többek között Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Laurence Fishbourne és Dustin Hoffman is.

(via IGN)