Vadon Jani távozása is szóba jött.

Rákóczi Feri az Adom a napom című műsor vendége volt, melyben azt is elárulta, milyen véletlen helyzetnek köszönhette, hogy annak idején bekerült a rádiózás világába. De beszélt arról is, hogyan változott meg a rádiós triójuk dinamikája, miután Vadon Jani helyét idén februárban átvette Ráskó Eszter. Amikor pedig Geszti Péter arról kérdezte, mit jelent számára rádiózás, és meddig szeretné azt folytatni, így válaszolt:

A reggeli műsor az annyit ad, és akkor is, ha rossz a napod, vagy ha másnak rossz a napja. Mi abból is mindig valami jót tudtunk csinálni. Még így 15 év után is, amikor az összes témát lerágtuk már – az ismerkedést, a válást, a szexet, a gyereket, a bürokratizmus útvesztőit –, mindig van benne valami, ami miatt ez egy nagyon izgalmas műfaj. Szóval amíg én úgy tudok bemenni, hogy nem nyomom le az órámat, hogy »rohadjon meg, hogy fel kell kelni«, addig szerintem van benne.