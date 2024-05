Nemzetközi versenyen vesz részt ősszel a színész.

Hamarosan újra ringbe száll Brasch Bence, aki a Sztárbox nehézsúlyú bajnokaként lehetőséget kapott arra, hogy ősszel a Hell Boxing Kings nemzetközi bokszversenyen indulhasson, celeb kategóriában. Erről, valamint a forgatások, színházi elfoglaltságok közötti felkészülésről mesélt most a Reggeli nézőinek.

„Lopkodni próbálom a pihenési időmet. Most még a felkészülés elején vagyunk, most még megengedem magamnak, hogy néha a dolgaimat éjszaka végezzem el, de már egyre jobban kell figyelni, hogy mikor fekszem le, hány órát alszom, de ugyanúgy, vagy még durvábban készülünk. De ezek az évek most erről szólnak” – kezdte a színész, míg a műsorvezető Ember Márk elárulta, tavaly nyáron együtt forgattak kollégájával, akkor saját szemmel látta, Brasch néha hajnali négykor is felkelt, hogy tudjon edzeni a felvételek előtt.

„Elkezdek bokszolni és röhögök. Annyira jó kedvem lesz tőle, nem tudom mit hoz ki belőlem, de nagyon szeretem!”

Az ökölvívás egyfajta rendszert adott a férfi életének, és úgy gondolja, most már jobban tudja menedzselni életét a sport mellett – bár nem tagadja, még mindig van hova fejlődnie.

„Azt érzem most, hogy sokkal lazábban és jobban fogok tudni bokszolni, mint előzőleg, van már valamennyi rutin ebben az egészben. Tudom mi van előttem, ettől nagyobb a para is” – folytatta a férfi, hozzátéve: attól viszont nem fél, hogy ismeretlen, nemzetközi ellenféllel méri majd össze erejét.