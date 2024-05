Fotó: Papajcsik Péter / Index

A Palikék Világa by Manna Három Igazság című műsor legutóbbi vendége Molnár Andrea volt, akit karrierje mellett Szente Vajkkal való,két éve tartó kapcsolatáról is kérdeztek a házigazdák. Molnár szűkszavúan elárulta, sosem teregették ki privát életüket a rendezővel, és ez így is marad a közeljövőben is.

A magánéletünkről nem beszélünk nyíltan. Én ugye, túl vagyok egy váláson, és most köszönöm, jól vagyok, de nem beszélünk ilyesmiről

– kezdte a táncosnő, akinek exférje egyébként azóta szintén egy híres személy, a szépségkirálynő Szarvas Andi oldalán lelt boldogságra.

„Az idő minket igazol, szép történetek vannak. A mi történetünk itt zajlik, és ez pont elég” – mondta Molnár, és azt is elárulta, egyébként nem szokta nézni párja Tv2-s műsorát, a Zsákbamacskát, majd arról mesélt, hiába töltötte be a negyedik X-et, jobban érzi magát, mint valaha.

„A 40 éves kort betöltve éreztem, hogy abba az életkorba kerültem, ahol nekem most jó. Mások megijednek, én meg azt éreztem, hogy most kezdek el élni. Most vannak olyan emberek körülöttem, most érek el olyan célokat, most történnek velem olyan dolgok, amik jó érzéssel töltenek el.”

(via Blikk)