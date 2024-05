Egészen megható módon fejezte be a zsűriző pályafutását.

A hétvégén véget ért az American Idol 22. évada, ezzel együtt Katy Perry pályafutása is mint a tehetségkutató női zsűritagja.

Az énekesnő már korábban, Jimmy Kimmel talkshow-jának vendégeként elárulta, a jövőben inkább saját karrierjére fókuszálna, ezért most ült be utoljára az ítészek közé, és valóban, a vasárnapi fináléban ő is elbúcsúzott a műsortól, méghozzá elég látványos módon.

Perry az este folyamán az American Idolban eltöltött 7 évadának állított emléket egyedi öltözeteivel, első, a produkciók alatt viselt felsőjét 7 darab arany rózsa díszítette, míg fellépőruhájának többméternyi szoknyáján a verseny hét évében megfordult énekespalánták arcképe tűnt fel.

A megható pillanatról saját Instagram-oldalán is osztott meg felvételeket, a lapozós bejegyzés harmadik oldalán pedig azt is megcsodálhatjuk, hogy cipelte be 6-7 személy a méretes anyagot a stúdióba.