VV Giada a Blikknek adott interjút, mielőtt bevonult volna a ValóVilág 12 luxusbörtönébe. A félig olasz származású édesanya azért költözött be a valóságshow-ba, mert olyan lehetőséget látott meg benne, amellyel biztosíthatná kisfia jövőjét. Mint mondta, mindig is fiatalon akart anyukává válni, de nem tervezte, hogy ennyire korán lesz az.

Öt napja töltöttem be a tizennyolcat, amikor megszületett a kisfiam. Tizenhét évesen úgy mentem érettségire, hogy már nagy hasam volt, az oktatók össze is súgtak mögöttem, hogy mennyire meghíztam. Csak egy tanár állt ki mellettem, aki tudta, hogy babát várok, mert nem vertem nagy dobra. Fiatal anyuka akartam lenni, de nem ennyire… Viszont most már örülök, hogy így alakult