Fotó: RTL

Nemsokára visszatér a képernyőkre a Fort Boyard kalandjáték, a sztárcsapatok egyikében pedig Szorcsik Viktóriát is láthatjuk. A színésznő most a Reggeli műsorvezetőinek mesélt arról, hogy készül a megmérettésre – például ötödik hónapja nem iszik alkoholt. Ennek okára Tihanyi Péter rögtön rá is kérdezett.

„Túltoltam...Nem, viccelek!” – kezdte nevetve Szorcsik.

Az az igazság, hogy én szeretem az ilyen challangeket, én nagyon sokféle dologban kipróbáltam magam, szeretem, hogyha van valami kihívás, újdonság, és ilyet még soha nem csináltam

– árulta el a színésznő, hozzátéve: korábban többek között vett már részt különböző teljesítménytúrákon, időre körbetekerte a Balaton, vagy lemondott a cukorról, így tesztelve, hogy mennyit bír fizikailag vagy mentálisan.

„Egyszerűen azt mondtam, hogy holnaptól nem szeretnék több alkoholt inni. Nem mondom azt, hogy soha többet nem fogok inni, mert ez hülyeség lenne a részemről, mert egyébként meg nagyon szeretem a proseccót” – mesélte Szorcsik, aki először csak egy hónapig szerette volna letenni a poharat, ezt tolta ki szépen lassan fél évre, és könnyen lehet, hogy a kávét is száműzi átmenetileg az életéből.