Fotó: instagram

Retteghet a Kardashian-klán, hamarosan ugyanis érkezik a konkurencia, egy újabb népes család kap saját valóságshow-t: Alec Baldwinék.

A színész és felesége, Hilaria egy Instagram posztban jelentették be, hogy 2025-től megmutatják a nagyvilágnak kicsit sem átlagos, és talán még annál is kevésbé nyugodt napjaik hét gyermekükkel együtt. Ebből már ízelítőt is kaphattunk a beharangozóból, ami tényleg elég kaotikusra sikeredett a maga módján.

Meginvitálunk titeket az otthonunkba, hogy megtapasztalhassátok a fentet és a lentet, a jót, a rosszat, a vadságot és az őrületet!

– magyarázta Baldwin két gyereksikoly között.