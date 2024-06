Erdélyi Mónika volt a vendége a Palikék világa by Manna Youtube-műsor legutóbbi adásának, ahol a műsorvezető anyagi helyzetéről is őszintén mesélt, miután többször is felkérdezték már követői: miből futja neki évi nyolc külföldi utazásra?

„Én nagyon szerettem tévézni, de ez soha nem a fő- vagy egyetlen csapásirány volt. Nekem mellette mindig voltak vállalkozásaim, mint ahogy most is vannak” – kezdte Erdélyi, hozzátéve: nagy szerencséjére édesanyja is segítette abban, hogy jól fektesse be a pénzét.

„Az én anyukám egy privát bankár, akinél jobban nem tudja senki, hogy melyik sarok hova vág a pénzügyekben. Az én kis pénzemet ő mindig odatette, ahová kell. Úgyhogy mi köszönjük szépen, tök jól vagyunk. Tehát a megélhetésről ennyit, mert mindig ezt kérdezitek, hogy na, és ti most miből éltek, nincs tévé, úristen. Azért nem megyünk még kéregetni" – jelentette ki a családanya, aki egyébként nemrég spórolási tippeket is adott követőinek.

(via Blikk)