Zenésztársával, Diazzal elárulták, miért mondtak igent a felkérésre.

Ősszel 20 év után visszatér a képernyőkre a Fort Boyard. Az erőd kincséért versenyző szereplők hosszú névsoráról már korábban lehullott a lepel, most pedig a Wellhello tagjai meséltek arról, miért vállalták be a kalandjátékot.

Volt olyan korszak az életemben, amikor szinte minden tévés megjelenésre igent mondtam, ma már nagyon megválogatom. Az olyan műsorokat szeretem, amelyektől több leszek, és kiderül: olyan dolgokra is képes vagyok, amelyekről álmomban sem gondoltam volna

– kezdte a Story magazinnak Fluor Tomi, aki egyik legjobb barátja mellett Gyenesei Leilával és Járai Mátéval alkot majd egy csapatot. Utóbbit szintén régóta ismerte a rapper, és az olimpikonnal is jól összeismerkedtek még a forgatások megkezdése előtt.

„Ettől függetlenül, nem tagadom, nagyon félek. Miután aláírtam a szerződést, elkezdtem utánanézni a műsornak, és volt pár álmatlan éjszakám.”

Diaznak vele ellentétben ez lesz az első tévés szereplése, korábban tudatosan utasította el a realitys felkéréseket, főleg családja, magánélete védelme miatt. A Fort Boyarddal viszont rögtön sikerült meggyőzniük őt a szerkesztőknek, azt pedig szintén szimpatikusnak találta, hogy itt csak a játékok kerülnek adásba.

„Nem volt nehéz dolguk, mert bár ódzkodom a különböző műsorokban való szerepléstől, és nem is nagyon volt erre példa, de mutattak videókat, hogy milyen jellegű ez a játék, és megtetszett. Nagyon szeretem az extrém feladatokat. (...) A zenekarunk 10 éves, és abban bízom, hogy ez a kaland is életre szóló közös élmény lesz, amire 10 éve múlva is jó érzéssel gondolunk” – mesélte az énekes.