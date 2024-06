A rapper nem hagyta ki a lehetőséget, hogy megtréfálja kollégáját.

Pápai Joci a TV2 Szerencsekerék című műsorában vendégeskedett, ahol egy meglepő esetről számolt be Kasza Tibinek. Mint kiderült, az énekes kórházba került a külföldi nyaralása során. Pápai rögtön azzal kezdte, hogy véleménye szerint ő bevonzza a bajt, ugyanis az első alkalommal, amikor vakációján belement a medencébe, egyből megfájdult a füle. Majd azt is elárulta, hogy egyébként Majkáékkal együtt nyaraltak, így a rapper rohant el vele az ügyeletre, aki fordított is barátjának, mivel ő nem beszél angolul.

Benne van egy nagyon nagy bogár a füledben

– ugratta Majka az énekest, akinek ekkor már szinte pánikrohama lett, hisz nem hallott semmit.