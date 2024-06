20. születésnapján is csak a nála jóval idősebb alkalmazottjai voltak jelen.

Billie Eilish napjaink egyik legismertebb popsztárja, és mindössze 22 éves kora ellenére már több mint 8 éve jelen van a zeneiparban. Első átütő sikerét 14 évesen, az Ocean Eyes című számával szerezte, két évvel később pedig megjelent debütáló albuma, ami rögtön a világsztár státuszba emelte. Friss interjújában a kétszeres Oscar-díjas előadó arról mesélt, nem volt egyszerű számára ez az időszak.

Nos, minden barátomat elveszítettem amikor befutottam. Hirtelen híres lettem, és már nem tudtam senkivel sem kapcsolódni. Kemény volt, nagyon nehéz

– kezdte az énekesnő, hozzátéve: egyedül legjobb barátnője, Zoe volt az, aki akkor is most is mellette maradt.

Ez főleg 20. születésnapján szúrt szemet Eilishnak, akkor realizálta ugyanis, hogy partiján lévő barátai gyakorlatilag mind csak a kollégái.

„Emlékszem, ahogy körbenéztem a teremben, és csak olyanok voltak ott, akik az alkalmazottjaim, és mind 15 évvel vagy még annál is idősebbek nálam” – magyarázta a fiatal. Nem is tagadja, a történtek miatt nagyon fél a veszteségektől, és kötődési problémái is vannak, amik csak rosszabbodtak, miután egy korábbi, hozzá közel álló alkalmazottja is felmondott és teljesen kilépett az életéből. Eilish azóta próbál határt húzni a munka és személyes kapcsolat között, mostanra pedig sikerült új barátokat szereznie, akikért végtelenül hálás.