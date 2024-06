Fotó: RTL

Nemrég töltötte be első életévét Békefi Viktória és Feng Ya Ou első közös gyermeke, Mei Liza. A kislány ráadásul édesapjával egy napon, szintén június 9.-én látta meg a napvilágot, így a szülők valóban megadták a módját az ünneplésnek.

„Valóban egy kicsit babazsúrosabb volt a hangulat, mintsem 33 éves létemre egy jó nagy szülinapi buli, de Viki mindent megtett annak érdekében, hogy én sem szenvedjek semmiben hiányt. Annak ellenére, hogy nyilván elsősorban kislányunkat ünnepeltük, azért ott voltak az én barátaim is, család, meg minden, igazi nagy közös ünneplés lett” – mesélte a Reggeli műsorvezetőinek az énekes, aki nem is tagadja, kicsit foglalkoztatja az idő múlásának gondolata.

„A tudat az talán, de sosem éreztem magam annyira idősnek, de annyira fiatalnak sem. Amik eddig így történtek velem az elmúlt években, úgy gondolom, hogy semmit sem tudtam volna, vagy semmi sem sikerült volna talán annál jobban, mint ahogy akkor megtörtént. Elégedetten vagyok most itt ezen a pontján az éltemnek abszolút, magánélet és szakmailag is nagy a harmónia szerencsére.”

A sztárpár nyári terveibe is beavatta Papp Gergőéket.

„Sok helyre megyünk most idén, talán a legtöbb helyre, mint eddig bármikor. Most lesz egy nagycsaládos Olaszországunk, az első külföldi, ott majd kiderül, hogy hogy bírja a hosszabb autókázást, és belföldre is sok helyre eljutunk most idén szerencsére” – árulta el Feng Ya Ou, hozzátéve: szerencsére kislányával teljesen egy hullámhosszon vannak, hatalmas a szeretet közöttük, Mei Liza pedig már próbálkozik is az apa szó kimondásával.