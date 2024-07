Fotó: RTL

A Konyhafőnök egykori játékosa, Rácz-Gyuricza Dóra a gasztro-műsor hatodik évadában ismerkedett meg férjével, Rácz Jenővel. A sztárséf és kedvese azóta össze is kötötte az életét, illetve 2022 tavaszán már megszületett a kislányuk, Kamilla. Rácz-Gyuricza korábban őszintén mesélt arról, hogy a terhessége alatt felszaladták rá a plusz kilók, de azóta odafigyel az étkezésére, és edzeni is eljár. Most a fiatal édesanya a várandósság utáni időszakkal kapcsolatban osztotta meg gondolatait.

Tudom, hogy sok anyuka szégyelli a szülés utáni hasát, a bőrt, a heget vagy bármit. Sőt, még anyukának sem kell lenni, hogy a köldök alatti rész ne pont a kedvenced legyen magadon. De a kislányom most mégis bearanyozta nekem ezt a területet. Neki anya teste a legcsodálatosabb dolog a világon. Pont ezért nem szabad azt hallania, hogy szapulom, utálom, szégyellem, miközben neki ez annyira szép és különleges. Azóta is néha rábök és azt mondja, »itt laktam«. Itt, bizony, kincsem, ezért is szeretem én is ennyire

– írja Instagram-posztjában az influenszer, majd mellette egy fotót is mutatott a várandóssága utáni hasáról.