Tíz évvel ezelőtt váltak el az útjaik Rékasi Károllyal.

Détár Enikő kedvesével, Kiss Péterrel már közel tíz éve alkotnak egy párt, és bár nem indult simán a kapcsolatuk, mostanra boldogságuk nem is lehetne nagyobb. A színésznő D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorában beszélt a szerelmükről.

– nyilatkozta Détár, akiről exe korábban azt mondta, hogy egy piros lámpánál várakozva is képes barátságokat kötni. Mint mondta, nem is nagyon értette, hogy közel ötvenévesen hogyan jöhet valakitől ennyire zavarba, de ennek ellenére „levadászta őt”.

A színésznő és Rékasi Károly 30 év után vált el, de összeköti őket két gyermekük, aki között 13 év a korkülönbség. Eszter jelenleg 35 éves, Zsigmond pedig 22.

Ez egy nagy törés volt mindannyiunknak, még a felnőtt Giginek is (a lánya, Eszter beceneve – a szerk.). Örülök, hogy megéltem azt a 30 évet. Mondjuk, azt az utolsó egy évet kihagytam volna. Ettől eltekintve, amit egy házasság adhat – nem egy szeretői viszony, nem egy friss szerelem –, az benne volt. Húsz olyan év volt, amilyennek én azt gyerekként elképzeltem, és ez egy kétharmados többség. Nyilván egy több évtizedes kapcsolatban van ez is, az is és amaz is. Ezt vállalom, de nem bánom, hogy ezt megéltem