Mint mondja, bokáig érő „csadorban” szokta belelógatni a lábát minden szökőévben a Balatonba vagy a tengerbe.

A Balatont és a tengerben való pancsolást ugyan nem kifejezetten kedveli, a nyaralásról azonban mégsem mond le Máté Krisztina. A TV2 Tények egykori műsorvezetője azt mondja, legalább 15 éve nem ment bele a magyar tengerbe, de elképzelni sem tudná, hogy megmártózzon benne.

Én legalább 15 éve nem fürödtem a Balatonban. Elképzelni sem tudnám, hogy bemenjek a vízbe, a téli Balatont, a korcsolyázást szeretem. Bokáig érő »csadorban« szoktam a lábam belelógatni minden szökőévben a Balatonba vagy a tengerbe. Tisztelem és csodálom azokat, akik ezt el tudják engedni, én görcsösebb vagyok

– árulta el a Best Podcastban a volt tévés, aki egyébként Siófokon született és ott is nevelkednek, szülei ráadásul máig a Balatonnál élnek. De nem Máté Kriszta az egyetlen hazai híresség, aki nem szokott fürdeni a tóban: korábban Pásztor Anna is lesújtó véleményt fogalmazott meg a magyar tengerről.

Mint kiderült, Bárdos Andrással közös fia Spanyolországba költözik, ezért ott nyaralnak majd pár napot.

„De hogy a kérdésére is válaszoljak, kilencen megyünk pár napra Spanyolországba, jön az összes gyerekünk, a párjaik, tavaly így voltunk együtt Bulgáriában, nagyon jól éreztük magunkat. De csak pár napról lehet szó, hiszen ahány gyerek, annyi országban él. A fiam most érettségizett, szeptembertől már Spanyolországban jár egyetemre, és ott is edz, onnan jár majd versenyezni is” – idézte szavait a story.hu.