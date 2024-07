Winona Ryder és Michael Keaton újra összeállnak, hogy megmentsék a legifjabb Deetz családtagot.

Hamarosan vége a három és fél évtizedes várakozásnak, hiszen már csak másfél hónap, és megérkezik a mozikba Tim Burton legendás filmje, a Beetlejuice folytatása. A szeptember 6-i premierig most kaptunk egy nagy előzetest is, amiből kiderül, ezúttal Lydia Deetz tinilánya, a Jenna Ortega által alakított lázadó Astrid kerül bajba a túlvilágon, így visszatér Michael Keaton Beetlejuice-a is, hogy együtt mentsék meg őt a rá leselkedő veszélyektől.

A két eredeti főszereplő mellett Catherine O’Hara, Monica Bellucci, Justin Theroux és Willem Dafoe is csatlakozott a szereplőgárdához, a film látványvilága pedig garantáltan nem okoz csalódást egy rajongónak sem: