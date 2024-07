Persze akadtak, akik a színésznő védelmére keltek.

Friss fotókat osztott meg magáról az Eufória című sorozat Katját alakító Barbie Ferreira Instagram oldalán. A plus size modell az elmúlt időben jó pár kilótól megszabadult, ami természetesen követőinek is szemet szúrt, a legtöbben azonban negatív kommentekkel illették emiatt a szűk ruhában pózoló Ferreirát.

„A gazdag embereknek ott az Ozempic, nekünk pedig a testpozitivitás maradt.”

„Az Ozempic újabb angyalt követelt.”

„A celebek azt mondják, szeretik a testüket és népszerűsítik a testpozitivitást, majd drasztikusan és gyorsan lefogynak. Mindazok az emberek, akik megtanulták elfogadni magukat az ő hatásukra, elárulva érzik magukat” – írták többen is a legújabb fogyókúrás trend, a világszerte elterjed, eredetileg cukorbetegeknek kifejlesztett Ozempic gyógyszer használatára utalva.

A színésznő (aki már biztos, hogy nem tér vissza az HBO szériájának 3. évadában) ugyan egyelőre nem reagált ezekre a hozzászólásokra, de néhány rajongója megvédte őt a posztja alatt.

Az elmúlt pár hónapban vesztett a súlyából, láthatjátok a fejlődést a fotóin is. Nem kell mindig Ozempicnek lennie, lehet egészséges diéta vagy edzés is mögötte. Akárhogy is, lenyűgözően néz ki