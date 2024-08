Az énekesnő egyszer járt pszichológusnál, de rájött, hogy nem neki való.

Falusi Mariann a Meglepetés magazin keddi címlapsztorijában mesélt arról, hogyan telnek a napjai, mióta zenésztársa, Lang Györgyi már nincs köztünk. Mint kiderült, az énekesnő nem érzi magát magányosnak, gyakran találkozik a barátaival, akikkel jókat szoktak beszélgetni, nosztalgiázni. Igyekszik jókedvű maradni, és mindenben próbálja a szépet meglátni, amely szemlélet a szüleire is jellemző volt. Az énekesnő elmondása szerint a szülei életigenlő és jó kedélyű emberek voltak, ezen tulajdonságaikat pedig tőlük örökölte.

– jegyezte meg az előadó, aki a kertje gondozása mellett élvezi a nyarat, és mivel fiatal kora óta imádja a vízpartot, sokat tartózkodik a balatoni nyaralójában.

Falusi Lang Györgyi elvesztéséről is mesélt, aki olyan volt neki, mintha a testvére lenne. Mostanra egyedül maradt, ugyanis más rokona nincs, de szerencsére nagy baráti társaság veszi körül, akikre mindig számíthat. Néhai barátnője lakásába gyakran visszajár, ahol szintén találkozni szokott barátokkal.

Minden bútor ugyanúgy maradt, ahogy Györgyi itt hagyta. A Pa-dö-dő korábbi táncosaival és zenészeivel van egy zárt körű Messenger-csoportunk. Kiírom, amikor Györgyi lakásába megyek, és akinek kedve van, eljön egy jót dumcsizni. Most vasárnap is ott leszek, viszek majd házi rétest, meglocsolom a növényeket, kanasztapartit is szervezek, mert hosszú éveken át ez volt az egyik közös szenvedélyünk. Kulka Jancsival is hetente egyszer ott ebédelünk