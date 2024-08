Ősszel az Amazonas-partvidékét szeretné felfedezni a pár.

Nemrég tért haza írországi vakációjáról a Polgár házaspár, akik most jártak először a szeles szigetországban. Élményekről a Reggeli műsorvezetőinek meséltek.

„Az egyik fő célpont az volt, hogy bejárjunk néhány kastélyt, ami rajta volt az én bakancslistámon” – árulta el az üzletasszony kiruccanásuk apropóját. Bár a baloldali közlekedés nem-, a természeti és építészeti remekművek lenyűgözték őket, nosztalgiázás helyett azonban máris új útjukat tervezik: ősszel az Amazonas-vidéket fedezik fel. Egyelőre még nem tudják, pontosan melyik részét veszik célba, ezen kicsit el is merengtek az adásban, Polgár Árpád aztán gyorsan félbeszakította a diskurzust, hogy tisztába tegyen pár dolgot.

„Ez így rosszul néz ki a sima tévénéző előtt, hogy ezek azzal foglalkoznak, hogy hova menjenek – dolgoztunk eleget, az életünkben sokat, igen, mi most ezzel foglalkozunk, mert az élet ilyen. Most valóban egy picit túl luxusosnak tűnik a mi életünk, hát élvezzük a gyümölcsét, herdáljuk az örököseink vagyonát, ez a foglalkozásunk” – mesélte a férfi, aki egyébként kiruccanásaik alkalmával egyáltalán nem ragaszkodnak a luxushoz. Legutóbb például egy pici ír falu egyetlen kocsmájának a szállójában éjszakáztak, és így is nagyszerűen érezték magukat, de azt persze sosem bánják, ha minőségi, értékes régiségek, bútorok veszik őket körbe.