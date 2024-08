Sydney van den Bosch tavaly szeptemberben jelentette be, hogy hét együtt töltött év után férjével, Egerszegi Tamással úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Válásukat azóta hivatalosan is kimondták, és mindkettőjükre ismét rátalát a szerelem.

A Szerencskerék háziasszonya ez év elején mutatta meg új kedvesét, a teniszedzőként dolgozó Kaszás Benjámint. Majd a modell kezét február közepén már el is jegyezte párja, mivel úgy érezték, felesleges halogatni bármit, hisz megtalálták egymásban a tökéletes társat. Most a Borsnak őszintén mesélt arról, milyen lesz a nagy nap, milyen lesz az menyasszonyi ruhája és arról is, hová mennek nászútra.

Sokat beszélhettünk Benivel arról, hogy milyen esküvőt szeretnénk, a szűk körű tengerparti ceremónia és a nagy létszámú buli is felmerült, de végül köztes megoldásként egy Balaton parti helyszín mellett döntöttünk, ahol csak a szűk család és baráti kör lesz jelen, de a vízpart is visszaköszön.

– mondta az influenszer, aki jelenleg egyáltalán nem tartja magát stresszesnek, mert tudja, hogy a legjobb kezekben van: „A szervezés nem az én szakterületem, azt gondolom, hogy ki kell tudnunk adni a gyeplőt a kezünkből, hogy tökéletesen meg tudjuk majd élni a pillanatot. Után pedig, ha már a tengerparti esküvő elmaradt, a nászúton ezt majd bepótoljuk.” – jelentette ki.

Mint kiderült, a modellnek sikerült megtalálnia a tökéletes esküvői ruhát is, melyben ragyogva vonulhat majd az oltár elé.