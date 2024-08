Ilyen egy igazi örökifjú!

Augusztus 17.-én töltötte be 81. életévét Robert De Niro, aki meg is adta a módját az ünneplésnek. Legidősebb lánya, Drena Instagram oldalán osztott meg egy bejegyzést, hogy nyilvánosan is felköszöntse édesapját különböző képek és videók társaságában, ebből kiderült, a színészlegenda egy jachton mulatott a jeles napon családjával. De Niro nem csak a hajó fedélzetéről élvezte a tengert, bele is vetette magát a habokba 11 méter magasból – a merész ugrásról készült videóban hallatszik, még gyermekét is meglepte apja vakmerősége, főleg, hogy a Casino sztárja fejese kissé mellé ment, és végül háttal érkezett a vízbe.

Úristen, te bolond vagy! Jól vagy?

– hallatszik az operatőr Drena kiálltása, mire De Niro vidáman megnyugtatta, a legnagyobb rendben van minden vele.