Még az sem kizárt, hogy a csúcson szeretné abbahagyni a naptárdíva.

Fotó: Trenka Attila / Index

Kiszel Tünde immár több mint két évtizede tartja magát ahhoz a hagyományához, hogy évről évre kiadja glamúrnaptárját, és rajongói legnagyobb örömére minden hónap elején közösségi oldalán is megosztja az aktuális fotót.

Szokásához híven egy hónap sem telhet el úgy, hogy a naptárdíva ne engedjen bepillantást kalendáriumába, az idei pedig valóban különleges: a 2024-es kiadásának főleg az idén 100 éves Disney adott ihletet. Most viszont közösségi oldalán jelentkezett be Kiszel, és a jövő évi naptárjáról beszélt. Mint mondta, rengetegen kérdezték tőle, hogy 2025-ben is kedveskedik-e majd rajongóinak exkluzív falinaptárral, de ezúttal kétségek közt hagyott mindenkit.

Talán igen, talán nem. Ki tudja... Jó találgatást és tippelgetést.

– mondta a naptárdíva, aki, még az is lehetséges, hogy rövidesen felhagy a naptárok készítésével a jelek szerint. Rövidesen választ kaphatunk erre a kérdésre.