Ismét áldást kértek a házasságukra.

Schobert Norbert és Rubint Réka 22 évvel ezelőtt fogadott örök hűséget egymásnak, szerelmük pedig a mai napig tart. A házaspár most úgy döntött, hogy újra megerősítik fogadalmukat a lajosmizsei református templomban, ahová legkisebb fiuk, Zalán is elkísérte őket. Feleségéhez hasonlóan a fitneszedző is megemlékezett a fogadalmukról, friss bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az elmúlt igen nehéz két év után áldást szeretett volna kérni a kapcsolatukra.

Nagyon fontos naponta, hetente beengedni Istent az életünkbe. Itt, Lajosmizsén volt 14 éve az első egyházi esküvőnk, Zalánnal Réka hasában... Most egy nagyfiú kísért el minket. Örök pillanatok ezek. Minden hónapban ünneplünk valamit. Fontos, mert a nap végén csak ezeket a pillanatokat, hangokat, képeket, illatokat viszed magaddal

– írta a képek mellé Schobert.