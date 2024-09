A fotós vlogjában elárulta, nehéz időszakon mentek keresztül családjával.

Nánási Pál őszintén mesélt magánéleti nehézségeikről a Nánázsia című YouTube-sorozat hétfőn közzétett epizódjában. A fotós és családja általában videós blog formájában rögzíti és osztja meg külföldi kalandjaikat a nagyvilággal, ami az Ázsia Expressz forgatása alatt rövid időre szünetelt. Mint kiderült, a műsor háziasszonyához, Ördög Nórához kiutazott látogatóba férje és két gyermekük is, az intenzív videózás viszont egy időre abbamaradt.

– kezdte a fotográfus bejelentkezését, majd úgy folytatta, ők ahogy az elmúlt években, úgy továbbra is jó döntésnek tartják, hogy szerepeltetik lányukat és fiukat.

Bízunk abban, hogy ez így is van. Nyilván ez egy emberkísérlet, tehát azt nem tudjuk, hogy aztán ez bennük mit okoz. Tanulságos volt ez az elmúlt pár nap, mert én ezt feldobtam a gyerkőcöknél, hogy akkor most, ezen az utazáson nem vlogolunk, és abba is hagytuk. Ők meg őszintén meglepődtek, hogy de miért, ők ezt nagyon szerették és élvezték. Kicsit hiányolják is.