Kiderült, miért tűnt el a nyilvánosságból.

Július végén jelentette be a TV2, hogy már javában tart a Farm VIP legújabb évadának forgatása, amelyben hosszú idő után újra a képernyőn láthatjuk majd Lapite Oludayót, azaz Fekete Pákót. Mint a Storynak adott interjújából megtudhattuk, nehéz évek állnak mögötte, civil életre kellet berendezkedjen, hisz sehova sem hívták már szerepelni mostanáig.

Igazából a média fordított hátat nekem. Egyidőben a csapból is én folytam, aztán hirtelen már nem kellettem senkinek. Lelkileg nagyon rosszul viseltem a mellőzöttséget, nem hívtak se fellépni, se szerepelni, és az anyagi tartalékaimat is teljesen feléltem. A barátaimhoz mentem át ebédelni, kétségbeesetten kerestem az emberek társaságát, de hiábavaló volt minden próbálkozás, egyre mélyebbre kerültem

– magyarázta a lapnak Lapite, majd bevallotta, hogy végül a párja, Gyöngyi segítségével tudott kimászni a gödörből, akivel hét évvel ezelőtt ismerkedett meg.

Mint mondta, soha nem volt még ilyen hosszú párkapcsolata, de kedvese mindenben támogatja, útmutatással szolgál, és a legnehezebb időkben is mellette áll. Az említett hölgy egyébként általános iskolai tanítóként dolgozik, akit a showman egy barátja éttermében vendégeskedve ismert meg.

Az egyik asztalhoz leült Gyöngyi egy férfival. Gondoltam, viccből odamegyek hozzájuk, kiadom magam pincérnek, és felveszem a rendelésüket. Így is tettem, majd annyira jól elbeszélgettem velük, hogy odaültem közéjük. Kiderült, hogy a pasi csupán Gyöngyi egyik jóbarátja, ráadásul az első randevúnkat is neki köszönhetem. Miután összebarátkoztunk, azt mondta, hogy szeretne adni nekem egy üveg tömörkényi pálinkát, de csak Gyöngyin keresztül tudja eljuttatni hozzám, mert ő nemsokára repül vissza Angliába. Ezután számot cseréltünk Gyöngyivel, majd azon kaptuk magunkat, hogy szinte mindennap beszélünk telefonon, végül a találkozót is összehoztuk