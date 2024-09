Igaznak bizonyultak a róluk szóló pletykák.

Szerdán ünnepelte 21. születésnapját Bella Ramsey, akinek egy különösen személyes köszöntést is dedikáltak ezen apropóból. Stella Maisy színész-énekesnő 24 óráig elérhető Instagram történetben, meghitt sorokkal és egy pusziszkodó közös képpel kívánt boldog születésnapot a The Last of Us sztárjának, valószínűleg pontot téve azon hetek óta terjedő szóbeszédre, miszerint egy párt alkotnak.

Gyönyörű, gyönyörűen szép, boldog születésnapot az elképzelhető legnyugodtabb, legcsodálatosabb embernek!



– fogalmazott a 20 éves kanadai színésznő, szívecskét is téve Ramsey fotójára.

(via People)