Gőzerővel készül New Yorkban az amerikai asztalitenisz-bajnok, Marty Reisman életéről szóló Marty Supreme című film, a címszerepben Timothée Chalamet-val.

A 28 éves színészre elsőre nem egyszerű ráismerni a most napvilágot látott forgatási fotókon és videókon, ezúttal ugyanis egy teljesen új karakterben láthatjuk viszont őt. Hogy minél jobban hasonlítson az élsportolóra, a Dűne sztárjának külsején jócskán alakítottak, megszabadult például megszokott, hosszú tincseitől, új frizurája és bajsza mellé pedig szemüveget, valamint az 1950-es éveket idéző kosztümöket is kapott.

Egyelőre Josh Safdie filmjének pontos cselekményét hét pecsétek titok őrzi, azt azonban már több forrásból is tudni lehet, hogy a 2026-ban érkező produkcióban Gwyneth Paltrow, Fran Drescher és a színészként most debütáló rapper, Tyler the Creator is játszik majd.