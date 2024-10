Egy jótanácsot is adott a mindenkori játékosoknak.

Fotó: RTL

Az áratlanok győzelmével ért véget csütörtök este Az Árulók - Gyilkosság a kastélyban 2. évada. Szinte a műsor legvégéig menetelt Bíró Bea, aki most párjával, az előző szériában feltűnt Törőcsik Dániellel mesélt tapasztalatairól az RTL kameráinak.

„Ismerve őt, pontosan tudtam, hogy sokáig bent lesz, azt, hogy egyébként milyen pozíciót fog elfoglalni a társaságon belül, azt nem lehetett tudni, de azért, mert nem tudtuk milyen a társaság” – kezdte a tetoválóművész, majd tavalyi élményei alapján, de tévénéző-szemszögből elárulta, ő mit csinált volna másképp barátnője helyében. Például kiszavazta volna Vályi Istvánt, amikor az a végéhez közeledve meggyanúsította Hermányi Mariannt.

„És ha a Pistát kiszavazzák, akkor már nincs ez a másnapi megvilágosodása. Vagy az Izát, vagy az Enikőt kiraktam volna. Megmondom miért, és szerintem ez a következő évadokra is nagy segítség, ha ezt valaki nézi: a végén nem szabad hagyni olyan játékosokat bent, akik jóban vannak, hogy ilyen szövetségek ne legyenek.”

A modell arról is mesélt, mennyire hálás Hevér Gábornak, hogy végül őt hívta be gyilkosnak maga mellé, így ugyanis kipróbálhatta mindkét szerepkört, bár szerinte ha megtarthatták volna az utolsó konklávét, meg is nyerhették volna társával a műsort.

„Én ezt a játékot az utolsó napig úgy tudtam játszani, hogy rettenetesen élveztem, lubickoltam ebben az egészben.”