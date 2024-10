A műsorvezetőnek fontos, hogy megőrizze fiatalságát.

Marsi Anikó kedd reggel a TV2Mokka című műsorában vendégeskedett, ahol azt vitatták meg a műsorvezetővel, Orosz Barbarával és Lakatos Vivien szépségszakértővel, hogy mit érdemes tenni arcápolás terén annak érdekében, hogy lelassítsuk az öregedést, melynek jelei előbb a kézfejen, a nyak- és a dekoltázsrészen, majd az arcon mutatkoznak meg. Miután Orosz felkonferálta, Marsi rögtön meg is jegyezte:

Jó reggelt, nagyon kedves vagy ezzel a felvezetéssel. Az öregedés jelei – hát, most végül is ki másra gondolhatnánk, mint rám?

– kérdezett rá némi iróniával a hangjában Marsi, mire Orosz leszögezte: a jelenlévőkre természetesen nem vonatkoznak a kérdések.

Marsi a reggeli műsor háziasszonyának kérdésére azt is elárulta, mikor kezdték el zavarni őt az öregedés apróbb jelei.

Dehogynem, [ráparázós alkat vagyok]! Őszintén szólva nekem nem a tükör az egyetlen ellenségem. Elég, ha bekapcsolom a tévét és viszontlátom magamat...

Igyekszem nem olyan rémesen-rettenetesen sokat foglalkozni vele, és mindig rendkívül mázlista vagyok, mert megtalálnak azok a lehetőségek, amik valahogy úgy egyben tartanak engem” – magyarázta a témát viccesen megközelítő 49 éves műsorvezető, aki nem titkolja: nemrég egy injekciós beavatkozáson esett át.

„Attól nem voltam megijedve, hogy kéne egy kis szurkálódás, mert teljesen egyértelmű volt, amikor találkoztunk Viviennel, hogy nekem nem állna jól, meg valahogy az nem én lennék, ha például fel lenne töltve a szám, de azt én is felfogom nyilván, hogy az 50-hez sokkal közelebb lévén, mint a 49-hez, már szükségem van erre-arra. Vivien mondta, hogy hol szurkálnak meg egy kicsit, én meg mondtam, hogy jó. A megérkezéssel és a távozással összesen húsz percet töltöttem náluk. (...) Az is fontos volt, hogy ne nézzek ki hirtelen úgy, mint akinek túl szorosra húzták a copfját” – árulta el Marsi Anikó, aki ezt követően arra is rákérdezett, a kézfején is lassítható-e az öregedés valamilyen kezeléssel, mire Orosz Barbara megjegyezte:

Azt imádom, hogy eddig maga voltál a természet lánya, most pedig egyetlen beavatkozás után: oké, az ujjaimon a kis ráncocskákat is...

A tévés erre rávágta:

Tudnotok kell, hogy függő alkat vagyok, tehát ha valamire rácuppanok, akkor sose szabadultok meg tőlem utána. Így kezdődik!

Orosz aztán kiemelte, Marsi jó irányban halad, hiszen látványosan nem változtatott meg semmit az arcán.