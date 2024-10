Először állt a nyilvánosság elé a párizsi olimpián való júliusi fellépése óta Céline Dion. 2021 októberében derült ki, hogy az énekesnő egy izommerevséget előidéző, súlyos és ritka autoimmun betegséggel küzd, amelynek az angol neve SPS, azaz stiff-person-szindróma.

Dion kedden beszédet mondott a reményről, majd átadta a City of Hope 2024-es díját a Spirit of Life gáláján. Keddi felszólalásában a „My Heart Will Go On” előadója megjegyezte, hogy az orvosbiológiai kezelőközpont elnevezése találó, mivel „sokkal többet tesznek ott, mint az új kezelésekhez vezető fontos kutatások”.

Gondoskodást nyújt az embereknek a legnagyobb szükségük idején, életük legnehezebb és legnagyobb kihívást jelentő pillanatában. A legértékesebb összetevőt adja: a reményt. Én tudom, hogy ez mennyire fontos

– mondta Dion.

Az 56 éves énekesnő a Spirit of Life díjat Jay Marcianónak adta át, az AEG Presents elnök-vezérigazgatójának. A szervezet éves kampányának célja, hogy összehozza a művészeket és támogassa a rákkal és a cukorbetegséggel küzdőket – írja a Page Six.

A gálán Dion fekete bársonyruhát viselt, hálós felső résszel – ezúttal pedig még egy magas sarkút is magára öltött a súlyos beteg előadó.