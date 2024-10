Idén érettségizik Gesztesi Károlytól született nagylánya.

Liptai Claudia nemrég aranyos felvételeket mutatott kisfiáról, a hatalmas nőtt Marciról, azonban nem szabad megfeledkezni a tévés lányáról sem, aki a nyáron töltötte be 18. életévét. Pankáról most a Nők Lapjának mesélt a színésznő.

„Sosem felejtem el, nem sokkal a születésnapja előtt megyek be a szobájába, és zokog. Egyébként sírós csaj, ebben hasonlítunk, ő is nagyon meg tudja élni az érzelmeit. Kérdezem, miért sír. ’Én nem akarok felnőni, nem akarok tizennyolc éves lenni.’ A bulira vágyott, a felelősségre viszont egyáltalán nem” – kezdte Liptai, nem is tagadva, gyermeke kamaszkora elég nehéz volt, idősebbik gyermeke sokat változott 13 és 17 éves kora között, ami számára is komoly megpróbáltatás volt.

„Nem volt túlélési technikám. Időnként üvöltöttem, máskor sírtam. Istenem, ki ez a gyerek? Erre jók a barátok, hogy elmondják, ők is ugyanezen mennek keresztül. Panka ebből a szempontból csodálatos, rengeteg barátja van, sok közösség tagja, mindig van kihez szólnia. Elkerülte a kamaszkori depresszió, amitől egyébként a legjobban féltem. Rosszkedvű persze volt, illetve amikor tizenhárom évesen elvesztette az apukáját, az borzalmas időszak volt, és az a fájdalom sosem fog elmúlni. De most ügyesen keresi az útját, jó irányba halad, jó értékrenddel. Most végez majd a gimnáziumban, érdekli a divat, divatmarketinget akar tanulni, nem tudom, ez mit jelent pontosan. Jobban örülnék, ha esztergályosnak tanulna, és lenne egy szakmája” – idézte szavait a Story .