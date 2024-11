Az Egyesült Államokba készülnek szerelmével.

Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor szereplője, Bíró Bea nemrég az ikertestvérével való kapcsolatáról mesélt őszintén. Az egykori modell három éve jött haza Hongkongból, ahol tíz évig élt Nikivel. Testvére a modellszakmában is rengeteget segített neki, hisz mindig ott voltak egymásnak társként és feltétel nélküli bizalmasként. Bírót a tévénézők igazán akkor ismerhették meg, amikor párjával, Törőcsik Dániel tetoválóművésszel tették próbára szerelmüket a Nyerő Páros 2022-es évadában.

A korábbi modell friss Instagram-bejegyzéséből kiderült, hogy kedvesével hamarosan New Yorkba készülnek utazni, és már meg is kezdték a visszaszámlálást. Mint azt tudni lehet, Törőcsik két év után tetoválóművészként megkapta az amerikai munkavállalási engedélyt, amely nem mindennapi lehetőség átírhatja a jövőbeli közös terveiket is. A szerelmesek amúgy is odáig vannak az amerikai nagyvárosért, ahol nagyon is otthon érzik magukat minden alkalommal, így a távlati tervükben könnyen szerepelhet, hogy egyszer az Egyesült Államokba költöznek.