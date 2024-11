Richard Gere, a Micsoda nő és az Amerikai dzsigoló című filmek sztárja, 75 évesen úgy döntött, hogy hátrahagyja az Egyesült Államokat, és Spanyolországba költözik feleségével, Alejandra Silvával és gyermekeikkel.

A színész a „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” műsorában beszélt a költözésről és a hálaadásnapi terveikről, amelyeket már Madridban ünnepelnek. „A feleségem spanyol. Ez probléma valakinek?” – viccelődött Gere a műsorvezetővel, majd hozzátette: „Alejandra adott nekem hét évet itt, az Egyesült Államokban, így most néhány évet Madridban fogunk tölteni a családjával.”

Gere szerint a költözés nem végleges, mivel időnként vissza fog térni az Államokba. A színész arról is beszélt, hogy a gyermekeik kétnyelvűek, és Spanyolországban kitűnően tudnak majd boldogulni. Alejandra nagy spanyol családból származik, amelyet korábban a nagymamája tartott össze. Gere elmondása szerint most felesége veszi át ezt a szerepet, már tervezve a vasárnapi ebédeket, amelyeken akár 35 ember is részt vesz majd – írja a New York Post.

A pár 2014-ben ismerkedett meg egy olaszországi szállodában, majd 2018 májusában házasodtak össze. Két közös gyermekük van: Alexander (5) és James (4). Emellett mindkettejüknek van egy-egy gyermeke korábbi házasságaikból, így egy igazi nagy, összetartó mozaikcsaládot alkotnak.

Gere már áprilisban megemlítette a költözést, mondván, hogy Alejandrának sokat jelentene közelebb lenni a családjához és barátaihoz. „Hat évet élt az én világomban, így teljesen fair, hogy én is adok neki legalább hatot az övében” – mondta akkor.

Richard Gere döntése egyike azon hírességek hasonló lépéseinek, akik Donald Trump újbóli megválasztása után külföldre költöztek. Többek között Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, valamint Sharon Stone és Barbra Streisand is jelezték, hogy elhagyják az Egyesült Államokat.