Felelemő történet következik Brazíliából.

Több mint egy évtizede rajong Taylor Swiftért Felipe Conrado, de azt talán sosem gondolta volna, hogy egy nap épp kedvence miatt fog nem csak a saját-, de még családjának élete is megváltozni. Pedig épp ez történt!

A 33 éves férfi a tavaly ősszel vett részt az Eras turné Rio de Janeiro-i állomásán, épp azon az estén, amikor Swiftnek tönkrement az egyik fellépésen viselt Louboutin csizmája. A popsztár nem ügyetlenkedett a magassarkú félig letört talpával, egész egyszerűen letépte és oldalra hajította azt, pontosan az első sorban ülő Conrado kezei közé. Természetesen a férfi odaáig volt a relikviáért, gyorsan el is rakta a táskájába, de otthon rádöbbent, bár nagyon szeretné megtartani az emléket, hatalmas értéke lehet új szerzeményének.

A pénz pedig igazán elkélt a családjukban, előtte pár héttel derült ki, hogy unokatestvérének rákos megbetegedése van. A nő megkezdte kezelését, s bár egészségügyi biztosításának fedeznie kellett volna ezt, hamarosan egy csillagászati összegű számlát kaptak kézhez első havi kemoterápiája kapcsán. Mivel ezt sem tudták kifizetni, kérdésessé vált, folytatódhat-e Angelica kezelése.

Conrado tehát licitre bocsátotta Swift leszakadt cipőtalpát, a kezdeti kritikus üzeneteket pedig felváltották a jószándékú, segítő levelek. Egy másik rajongónak hála létrejött a Tartsd meg a cipőt mozgalom, ahol adományokat kezdtek gyűjteni Angelica számára, hogy a férfinak ne kelljen eladnia a csizma-darabot. Az összefogás híre elért Christian Louboutinhoz is, aki egy kézzel írt levelet küldött Conradonak, valamint egy az egyben kifizette Angelica kezelését, ami nemrég sikeresen be is fejeződött.

Elmondhatatlanul hálásak vagyunk ezért a gesztusért. Ez egy gyönyörű és érzelmes lezárása volt ennek a történetnek. Az a sarok a lehető legjobbkor jött a családunk életébe!

– mondta Conrado, aki reméli, egy nap magával Taylor Swifttel is találkozhat, hogy mgköszönje neki is jól irányzott dobását.