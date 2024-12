A csúcson hagyta abba a modellkedést.

Majka és Majoros Hajnalka szerelmének története egy TV2-s forgatás kapcsán kezdődött, és azóta is tart. A házaspár már az első találkozásuk után gyorsan egymásba szeretett, és tudták, hogy valami különleges kötelekét szövődött köztük. A szerelmük gyümölcseként két gyermekük is született. A rapper felesége legutóbb az Egy ritmusban podcast vendége volt, ahol Ábel Anita, Lilu és Szily Nóra társaságában beszélt a múltjáról. – szúrta ki a Blikk. Az egykori modell ma már kétgyermekes édesanyaként éli mindennapjait, és az családi harmóniát igyekszik megteremteni az otthonukban.

– fogalmazott a beszélgetés során. Majoros Hajnalka jelenleg a közös gyermekeikről, a nyolcéves Olivér és a tizenhároméves Marián mindennapjairól gondoskodik, férje pedig családfenntartóként áll helyt már hosszú évek óta.

Van egy nagyon erős, médiában és mindenhol ott lévő férjem, aki annyit dolgozik és annyi munkát végez el legfőképpen nekünk. Ő mindig ezt hangoztatja, hogy a családért él, és neki ez a legfontosabb, és ha a család jól van, akkor van ő is jól. Mint ahogy egy anyuka, ha jól érzi magát, akkor érzi jól magát a gyereke is. Ez egy csodás körforgás. Nekem is volt, amikor rám tették azt a nehéz feladatot, hogy de miért ülsz otthon, és miért csak a gyerekeiddel vagy