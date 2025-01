20 évig alkottak egy párt.

Alig kezdődött el 2025, már be is futott az első sztárválás híre: véget ért Jessica Alba és Cash Warren házassága, tudta meg a TMZ. A felek egy ideje már nem hordták jegygyűrűjüket, utolsó közös fotójuk is tavaly novemberben készült róluk, a problémáik tehát régebbre nyúlhatnak vissza, az azonban egyelőre nem ismert, pontosan miért döntöttek a válás mellett. A lap kereste a feleket az ügyben, de egyik fél sem válaszolt megkeresésükre.

Alba és Warren még 20 évvel ezelőtt, a Fantasztikus négyes forgatásán szerettek egymásba, 2008-ban pedig a boldogító igent is kimondták egy szűkkörű Beverly Hills-i ceremónián. Három közös gyermekük született, Honor 16-, Haven 12-, míg Hayes 7 éves.