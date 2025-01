Komolyan veszik a közös jövőjüket.

Király Linda ezen a nyáron vállalta fel, hogy 15 évvel a szakításuk után ismét összejött élete első szerelmével. A Sztárban Sztár All Starban is feltűnő énekesnőt a testvérei hozták megint össze az amerikai zenei producerrel, akivel már 17 éves korában is egy párt alkottak, de a költözésük miatt szakítaniuk kellett, hiszen a Király gyerekek akkor helyezték át a székhelyüket Magyarországra. Az énekesnő és kedvese, Simon az újévet azonban Magyarországon ünnepelték immár egy párként.

„Simon – szokása szerint – romantikus meglepetéssel készült, volt gyertya, virág és persze, a kedvenc, különleges fűszereim is, amiket mindig kérek mindenkitől, aki Amerikából jön haza. Imádok főzni, Simonnak is nagyon szívesen készítek finomságokat, úgyhogy ezekből ő is profitál” – kezdte a Blikknek Király Linda, aki bevallotta: rohanósan telnek a napjai, de kedvese ahova csak lehet elkíséri.

Vízum nélkül csak három hónapig maradhat, de most azon gondolkodunk éppen, hogy februárban, a születésnapom környékén – amikor egyébként is Amerikába szoktam utazni – együtt megyünk vissza. Ő könnyebben mozog, hiszen a zenei munkái mellett fényképezéssel, videóvágásokkal, -szerkesztésekkel foglalkozik, ezeket pedig innen is tudja végezni. Engem azért sokkal többször köt Magyarországhoz a munka. Persze, előfordul, hogy neki is személyesen jelen kell lenni: nemrég csinált egy videós munkát például Snoop Doggnak, s ilyenkor természetesen szükség van a személyes jelenlétére.

Az interjúból azt is megtudhattuk, hogy noha az énekesnő és szerelme egyelőre nem beszéltek konkrétan az esküvőről, közös terveknek nincsenek híján.

„Lánykérés még nem volt, de Simonon látom, hogy nagyon komolyan gondolja a kettőnk jövőjét. Ezzel én is így vagyok, noha tény, hogy sok mindent meg kell majd szerveznünk” – mondta Király, aki azt is elképzelhetőnek tartja, hogy amolyan kétlaki életre rendezkedjenek majd be, és fél évet itthon, fél évet pedig a tengerentúlon töltsenek majd.

Talán meg tudjunk majd oldani, hogy ezekbe a fél évekbe sűrítsük be a személyes munkákat. De persze, még minden képlékeny, meglátjuk, hogyan alakul az életünk, ám az biztos, hogy nagyon boldogok vagyunk... Jó lenne minél több időt együtt tölteni, a többi pedig majd alakul szépen sorban

– tette hozzá.