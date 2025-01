Valószínűleg nem sokan voltak a walesi Fitzalan középiskola tanulói és oktatói között, akik úgy indultak iskolába pénteken, hogy majd napközben privát minikoncertet kapnak Ed Sheerantől, pedig pontosan ez történt.

Az angol énekes meglepetésszerűen jelent meg a cardiffi gimi színpadán, új, szintén fiatalokkal kapcsolatos alapítványa elindításának apropójából, és ha már tiszteletét tette, a kérdezz-felelek után természetesen énekelt is a közönségének, a Thinking Out Loud-, valamint a Shape of You című slágereit kitörő örömmel fogadta a hallgatóság.

(via Daily Mail)