A pár öt hónapja van együtt.

Újra szerelmes Jázmin Viktória, kapcsolata pedig komolyabb, mint valaha! Az egykori szépségkirálynőre öt hónapja talált rá a boldogság, kedvese pedig idén karácsonykor egy különleges ajándékkal is meglepte.

„Már nagyon sokat beszélgetünk a jövőről, s házasságot és közös családot tervezünk. Azt is mondtam már többször neki, hogy az eljegyzés előtt szeretnék egy ígéretgyűrűt, ami Amerikában szokás. A párom pedig ezt valóra váltotta” – kezdte a Blikknek a 23 éves modell, aki a gyémántékszert egy megható szerelmeslevél társaságában kapta meg.

A Celeb vagyok, ments ki innen! egykori szereplője karácsonykor a családjának is bemutatta választottját, mint mondta, náluk a régimódi szokások miatt csak azt illik hazavinni, akihez valóban hozzámegy majd. Szerinte azonban erre nem kell sokat várni, ahogy a valódi lánykérésre is.

Igazából már most is biztosak vagyunk egymásban, de a párom öt hónap után még korainak tartotta volna. Én viszont azt sejtem, hogy még idén sor kerülhet a valódi lánykérésre, jövőre pedig az esküvőt tervezzük. Arra azért szeretnék hagyni egy évet, hogy mindent nyugodtan és alaposan meg tudjunk szervezni. Jelenleg egy lakásban élünk, de szeretnénk egy kertes házat. Nem Budapesten, hanem valahol az agglomerációban, ahol a közelben jó óvoda és iskola is található. Ez is azt mutatja, hogy már a születendő gyermekeinkre is gondolunk. Szeretnék fiatal anyuka lenni, és a párom is hasonlóan gondolkodik a közös jövőnkről.