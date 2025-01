A színész különleges egyensúlyt talált az életében.

Száraz Dénes, a Jóban Rosszban és a Mintaapák című sorozatok színésze tavaly szeptemberben árulta el, hogy úszómesterként kezdett el dolgozni, mivel egy ideje nem volt elég színházi feladata. Most a Ripostnak mesélt arról, hogy jelenleg esténként különféle szerepekben játszik, napközben pedig egy budapesti uszoda partján dolgozik.

Mi, művészek az uszodába úszni, szaunázni járunk. Nem vesszük észre azokat az embereket, akik ezt biztosítják nekünk – most én szolgálom ki az igényeket. De ez a munkahely számomra egy biztonságos pont, már csak a bejelentés miatt is. Színházban nem próbálok, csak előadásom van, és a feletteseim figyelmesek: úgy osztanak be, hogy ha este játszom, akkor délelőtt itt legyek