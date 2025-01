25 éve, 1999 tavaszán mutatták be a nagy sikerű 10 dolog, amit utálok benned című romkomot, ami hamar kategóriájának egyik klasszikusává vált.

A történet főszereplői a szigorú édesapjuk által egyedül nevelt Stratford-testvérek, Kat és Bianca – őket alakította Julia Stiles és Larisa Olenyik, akik most a rendezői babérokra törő Stiles új projektje kapcsán újra összefutottak New Yorkban. Szerda este megjelent ugyanis a 43 éves színésznő első saját rendezése, a Wish You Were Here, a filmpremieren pedig Stiles igazi testvére, Jane mellett "fogadott" húgával is mosolyogva pózolt a kameráknak.

„Oh, a kedvenc filmem! Fantasztikusan néznek ki!”

„Épp a minap néztem újra, egyik kedvencem ” – érkeztek a hozzászólások fotójuk alá.