Fotó: TikTok / seekclarity

Sosem késő megvalósítanunk az álmainkat – talán ez lehetett a mottója annak az amerikai férfinak, aki most fejezte be 1956-ban megkezdett egyetemi tanulmányait. A 88 éves nagypapa sikeréről unokája számolt be TikTok oldalán, a felvételek pedig hamar futótűzként kezdett terjedni a portálon.

Mint az a diplomaosztó ünnepségen elhangzott, a Fordham University eddigi legidősebb tanulója anno üzleti sikerei miatt hagyta ott az iskolát. Nemrég úgy döntött, nyugdíjas éveire szeretné, ha hivatalosan is megszerezné oklevelét, így visszaült az iskolapadba, és sikeresen leállamvizsgázott.

A ceremónián felesége, hat gyermeke és tizenhárom unokája is részt vett, de hatalmas tapsot és sok-sok szeretetet kapott az idegenektől is, akik közös fotóra is megállították az évfolyam kedvenc hallgatóját.