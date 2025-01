Intrikából és drámából sem lesz hiány.

Idén sem hagy minket cserben Mike White, illetve díjnyertes sorozata, a Fehér Lótusz: február 16-án érkezik a harmadik évad első epizódja a Maxra, ami Hawaii és Szicília után most Thaiföldre kalauzolja majd el a nézőket.

Bár a helyszín szezonról szezonra változik, az elkényeztetett, gazdag vendégek természetesen ezúttal sem hiányozhatnak a luxushotelből. A frissen befutott, két és fél perces előzetes alapján többek között egy különös pár, egy jómódú család, illetve három egykori gimis barátnő történetét is végigkövethetjük, miközben visszatér az első évadból megismert masszőrnő, Belinda. A feszes tempójú kedvcsinálóba jutott szerelemből, buliból, intrikából és bűncselekményből is, sőt, egy halottzsák baljós snittjét is elcsíphetjük.